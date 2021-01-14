В перечень для расчета инфляции вошли препараты против COVID-19 и видеосервисы

Росстат расширил корзину товаров и услуг, цены на которые подлежат мониторингу для расчета месячной инфляции в 2021 году.

Как пишет «Интерфакс», речь идет о 36 новых позициях. В реестр попали, в частности, гигиенические маски, антисептики, лекарства от коронавирусной инфекции, а также услуги МРТ, каршеринга и сиделок по уходу за больными и пожилыми на дому. В общей сложности число пунктов в корзине выросло до 556. «Это первое крупное обновление списка за последние годы», – отметили в ведомстве.

Из медицинских препаратов в перечень включены азитромицин, цефтриаксон, осельтамивир (Номидес), апиксабан (Эликвис) и витамин Д3, которые применяются для лечения COVID-19.

Список средств гигиены пополнили гели для душа, жидкое мыло, дезодоранты, салфетки и бумажные носовые платки. В перечень продуктов включены свежие грибы и зелень, замороженные ягоды, а также питьевые сливки.

Помимо прочего, в ежемесячную оценку индекса потребительских цен включили подписки на онлайн- и видеосервисы.

Исчезли из списка для расчета инфляции товары, которые перестали пользоваться спросом, такие как меховые шапки, кнопочные телефоны и ковры, а также ртутные градусники – их место заняли галинстановые.