В период пандемии Генпрокуратура истребовала 23 млрд по зарплатным долгам

Генпрокуратура отчиталась, что за период пандемии ведомству удалось добиться выплаты почти 23 миллиардов рублей долгов по зарплатам россиян. Об этом пишет ТАСС.

В прокуратуре отметили, что за период ограничительных мер число вмешательств по вопросам о задолженности по зарплатам увеличилось. В 2019 году всего было истребовано 20 миллиардов рублей, а в 2018 году — 26 миллиардов.

Также под контролем Генпрокуратуры были запущены аппараты ИВЛ в Амурской области и во Владикавказе. А также возобновлена деятельность кабинета компьютерной томографии.

Еще в трех регионах надзорное ведомство пресекло факты нарушения сроков выплаты пособий на детей до семи лет со стороны органов соцзащиты.