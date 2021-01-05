Коммунисты предложили аннулировать все кредитные выплаты до 3 млн рублей

«Коммунисты России» выступили с очередным популистским предложением. Председатель ЦК партии Максим Сурайкин заявил, что их партия направила в Госдуму обращение с предложением аннулировать заемщикам выплаты по кредитам.

«В связи с эпидемией 2020-2021 годов предлагаем аннулировать кредитные выплаты всем заёмщикам по долгам в пределах трех миллионов рублей в связи с затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране», — цитирует Сурайкина «РИА Новости».

Ранее «Коммунисты России» предложили запретить частную торговлю и национализировать весь ритейл, чтобы сдерживать цены на продукты.