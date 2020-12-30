Силуанов заявил, что вакцинация обойдется бюджету в 100 млрд рублей

Министр финансов Антон Силуанов оценил затраты российского бюджета на проведение массовой вакцинации в стране. При этом в принятом властями бюджете эти деньги не заложены, поэтому их скорее всего возьмут из неизрасходованных в 2020 году средств.

«Это существенные ресурсы, может стоить от 75 до 100 миллиардов рублей», — заявил глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по РБК). Он также отметил, что упомянутый им разброс подразумевает, что существенное влияние на сумму окажет количество людей, которые решат привиться от ковида.

Ранее опрос «Левада-Центра» (признан властями РФ «иностранным агентом»), о котором писал Sobesednik.ru, показывал, что 58% россиян не готовы прививаться российской вакциной «Спутник V». Всего 38% согласны вакцинироваться. При этом 12% вообще не видят смысла в этом, а 10% выступают против любых прививок. Чаще всего люди не доверяют российской вакцине: либо ждут окончания испытаний (30%), либо опасаются побочных эффектов (29%).