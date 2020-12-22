Институт накопительной пенсии до 2023 года заменят на другую систему

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщил, что к 2023 году институт накопительной пенсии должен быть ликвидирован. Его демонтаж произойдет на уровне регулирования и в законодательстве, пишет РБК.

Швецов уточнил, что все, что было на счетах у граждан никуда не денется. Только новые средства не будут поступать по этим каналам.

На фоне упразднения института накопительной пенсии разрабатывается система добровольных накоплений. Речь идет о проекте третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов. О его подготовке заговорили в октябре.

В этом формате для того, чтобы получать до 13%, внесенных с налоговым вычетом, нужно будет участвовать в проекте как минимум десять лет. Но при этом эта сумма не должна будет превышать 120 тысяч рублей.