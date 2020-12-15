В РФ выросло производство свинины и снизился выпуск авто

В ноябре промышленное производство в РФ замедлилось до 2,6% в годовом выражении. В январе этот показатель был равен 3%, пишет ТАСС со ссылкой на Росстат. В октябре показать падал с 5,9% до 5,5%.

Также в ноябре было отмечено снижение добычи полезных ископаемых до 7,6% в годовом выражении.

Производство легковых авто упало на 19,7%. В количественном выражении было выпущено 1,1 млн автомобилей. Число сошедших с конвейера грузовых авто составило 124 тысячи единиц, что меньше по сравнению с прошлым годом на 12,6%.

Ожидаемо растут показатели лекарственного рынка. За 11 месяцев в сравнении с аналогичным периодом 2019 года выпуск лекарств увеличился на 22,8%. В ноябре он и вовсе составил 35,5%.

Производства мяса тоже растет. Производство мяса свинины, говядины, баранины, конины, оленины, козлятины и крупного рогатого скота выросло на 11,3% за 11 месяцев 2020 года.

Производство пива за тот же промежуток времени по сравнению с прошлым годом выросло на 2,7%, а сигарет — на 1,5%.

Прогноз Минэкономразвития — промышленное производство в России сократится до конца текущего года в общем на 4,1%.