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Инициативу о выплатах в 10 тысяч опекунам престарелых назвали дискриминационной

Политика - Деньги
13:17, 14 декабря 2020

Инициативу о выплатах в 10 тысяч опекунам престарелых назвали дискриминационной
Global Look Press
Global Look Press

В СП считают законопроект о ежемесячных выплатах опекунам по уходу за нетрудоспособными людьми  социально несправедливым.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Счетной палаты.

Инициатива, о которой идет речь, предлагает установить неработающим трудоспособным гражданам, которые официально являются опекунами и ухаживают за нуждающимися в этом по заключению медучреждения престарелыми либо достигшими возраста 80 лет, ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей с ежегодной индексацией. Авторы законопроекта объясняют необходимость его принятия низким размером выплаты, который не менялся с 2008 года и составляет 1,2 тысячи.

В СП обращают внимание на то, что в указе президента «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» говорится обо всех трудоспособных, осуществляющих уход за пожилыми людьми, независимо от наличия статуса опекуна.

 «В этой связи предлагаемое законопроектом увеличение размера ежемесячной компенсационной выплаты до 10 тысяч рублей только лишь опекунам (попечителям) нуждающихся в постороннем уходе граждан представляется социально несправедливым по отношению к лицам, осуществляющим уход за указанной категорией лиц без оформления статуса опекуна (попечителя), ежемесячная компенсационная выплата которым будет выплачиваться по-прежнему в размере 1,2 тыс. рублей», – отмечает Счетная палата.

Кроме того, СП указывает на то, что в законопроекте не определяются источники и порядок исполнения расходных обязательств на выплату компенсаций опекунам.

Рубрика: Деньги

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