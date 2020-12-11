AliExpress, Яндекс и Wildberries обсудят антикризисные стратегии в рамках бизнес-форума

12 декабря в рамках бизнес-форума в Подмосковье представители глобальных ритейлов поговорят на тему онлайн-торговли.

Одними из основных участников форума PROтренды Business Forum, который пройдет в формате онлайн, станут такие гиганты сетевых продаж, как AliExpress, Яндекс и Wildberries.

Известно, что собравшиеся в онлайне представители глобальных ритейлов намерены обсудить насущные проблемы перехода предпринимательства в интернет-среду на фоне пандемии коронавируса, а также посоветовать всем участникам, как стать инфлюенсером, насколько цифровизация важна в современных реалиях и какие выгоды черпает нынешняя экономика.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков намекнул, что российским предпринимателям не стоит рассчитывать на государственную поддержку в эту волну коронавируса.