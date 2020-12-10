Счетная палата считает успешным режим самозанятых и хочет расширить его

В Счетной палате считают, что для продолжения обеления экономики необходимо увеличить стимулы предпринимателей переходить из тени в работу в режиме самозанятых. Как вариант допускается сделать максимальный доход для них выше 200 тысяч рублей в месяц за счет инфляционного коэффициента. В целом ведомство не видит, чтобы бизнес массового пользовался им для ухода от налогов.

Сейчас количество самозанятых в России составляет 1,434 миллиона человек. Их число увеличивается примерно на пять тысяч в день, но этот темп неминуемо снизится, потому что пройдет эффект от расширения действия режима во всех городах, передает РБК. В Счетной палате отмечают, что для сохранения тенденции необходимо придумать способ привлечь новых людей, которые захотят выйти из тени и получать официальные доходы по сниженной ставке.

Значительное число самозанятых (40%) до получения этого статуса вообще не имели официальных доходов. «По итогам 2019 года 70% самозанятых, которые впервые открыли государству доходы от предпринимательской деятельности, заплатили 420,2 млн руб. налогов. Это, наверное, и есть чистый эффект от легализации», — поясняет аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

Опасения же, что компании будут массово пытаться перерегистрировать своих работников в качестве самозанятых, не оправдались: пока выявлено лишь 1766 подобных случаев или 1,8% от общего числа фирм. лишь 1234 или 0,38% самозанятых работали на своих бывших работодателей. Делать это запрещено в течение двух лет после увольнения и в случае подмены трудовых отношений ФНС доначисляет налоги. Счетная палата уверена, что нет никаких признаков, что подобные способы уйти от налогов широко применяются бизнесом.