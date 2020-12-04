Матвиенко предложила освободить от НДС цветоводов, зарабатывающих до 1 млрд

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подняла вопрос об отмене налога на добавленную стоимость для российских производителей цветочной продукции. Она считает, им необходима поддержка. Ранее с таким предложением к первому заместителю председателя правительства Андрею Белоусову обращалась рабочая группа верхней палаты парламента по законодательству во время пандемии.

«Прошу вернуться к вопросу снижения НДС либо других мер реальной поддержки для отечественных цветоводов, отрасль находится действительно в тяжелом положении, пандемия только усугубила его», — приводит её слова ТАСС.

Представители Совфеда просят помогать таким образом тем компаниям, которые за год зарабатывают на продаже цветов менее миллиарда рублей. Для этого они намерены внести корректировки в налоговое законодательство.

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что никакой дополнительной помощи бизнесу из-за пандемии в ближайшее время вводится не будет, потому что «экономика продолжает функционировать».