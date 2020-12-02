Закрывается сеть премиальных супермаркетов "Алые паруса"

Источники на рынке недвижимости сообщают о закрытии всех точек супермаркетов «Алые паруса», пишет «КоммерсантЪ». Они не пережили усиления конкуренции, сужения премиум-сегмента, девальвации рубля и введенного Владимиром Путиным продуктового эмбарго.

Как пишет газета, часть мест заняла X5 Retail Group — там появятся «Перекрестки». Аренду трех точек подтвердили и в самой компании. Всего же у «Алых парусов» было восемь магазинов, включая супермаркет на Малой Бронной, который закрылся ещё в августе. Исторический универмаг «Елесеевский» на Тверской также уйдет из-под управления сети.

Михаил Бурмистров из «Infoline-Аналитики» объясняет закрытие сети проблемами в основном девелоперском бизнесе её владельца Максима Блажко, при этом Евгения Хакбердиева из Knight Frank уверяет, что бизнес «Алых парусов» уже давно испытывал проблемы — после присоединения Крыма в 2014 году, когда российские власти ввели контрсанкции, запретив ввозить в Россию ряд иностранных продуктов. При этом «Алые паруса» всегда работали с премиум-сегментом, а «высокая доля импорта, особенно прибалтийских продуктов, была определенным преимуществом сети». Она также добавляет, что сыграло свою роль и падение курса рубля: за последние три года в Москве закрылись около 20 сетей, а премиум-рынок вынужденно сужается, обращаясь к более узким нишам вроде здорового питания. Бурмистров также считает, что «Алые паруса» не выдержали конкуренции с усиливающимися сетями.