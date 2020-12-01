В Центробанке призвали готовиться к пику кибератак на финансовые организации

Первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев предположил, что пик атак на банки в России начнется в ближайшие два-три года.

Все текущие проблемы такого характера Сычев называет «пробой пера». «Поэтому Центральный банк считает необходимым начинать к этому готовиться прямо сейчас», — цитирует его слова на SOC-Форуме ТАСС.

Вместе с тем менеджер Центробанка отметил, что в период пандемии число актов кибермошенничества значительно выросло. Так, количество мошеннических звонков увеличилось на 200%.