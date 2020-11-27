Самозанятым разрешат выступать подрядчиками на госзакупках

Министерство финансов подготовило комплексные изменения в структуре государственных закупок, которые в ближайшее время станут доступны для самозанятых граждан. Эти намерения ранее уже были одобрены и утверждены правительством, пишет «Росбалт».

На самозанятых в том числе будут распространяться льготные условия участия в закупках госкомпаний, которые сейчас доступны для малого и среднего бизнеса.

Ранее представителей малого и среднего бизнеса освободили от обязанности доказывать свое присутствие в реестре МСП. Теперь это будут делать сами инициаторы закупки. Такие же отношения будут складываться у заказчика с самозанятыми.