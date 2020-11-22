Россияне в октябре забрали из банков 111 миллиардов рублей вкладов

В России в 12 системно значимых банках зафиксирован резкий отток вкладов. Как сообщает РБК со ссылкой на Банк России, вклады сократились на 111 миллиардов рублей, что в процентном соотношении равно 0,3%.

В период эпидемии всего со счетов было снято порядка 315 миллиардов. После вклады стали снижаться в пределах 100 миллиардов рублей.

Гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет пояснила, что это связано с реальным снижением доступных средств у населения и люди обратились к своим финансовым накоплениям для обеспечения текущей жизни.

Увеличивали этот процесс в том числе осеннее снижение рубля, из-за чего граждане активнее стали покупать иностранную валюту.