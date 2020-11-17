Сеть магазинов "Республика" признала себя банкротом

В связи с ограничениями, связанными с эпидемией коронавируса сеть книжных магазинов «Республика» Вадима Дымова не может исполнять свои платежные обязательства. Компания начала процедуру банкротства, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление в арбитражном суде Москвы и пресс-службу компании.

Там пояснили, что фактически сеть простаивала из-за локдауна весной этого года. При этом расходы оказались для «Республики» непосильной ношей. К ней уже предъявлено более 40 различных исков. Выплатить средства своим партнерам сеть не сможет.

Заявление было подано накануне, 16 ноября. Дата его рассмотрения не указана. Сейчас в Москве есть как минимум 12 магазинов сети.