На медали имени Ахмата Кадырова в Чечне вновь потратят несколько миллионов

Власти Чечни с декабря прошлого года проводят уже четвертый тендер на закупку орденов и медалей имени первого президента республики Ахмата Кадырова. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Ранее власти уже проводили закупки в декабре, июле и октябре. Общая сумма госзакупок составляет 34,6 миллиона рублей.

Всего в этот раз планируется закупить 15 медалей и 15 орденов. Медали должны быть выполнены из золота 750 пробы и инкрустированы 54 изумрудами, 18 бриллиантами и 36 рубинами.

Ордены тоже должны быть исполнены из золота той же пробы. На тыльной стороне должна быть надпись «Сын своего народа» и «Он ушел непобежденным. Здесь также говорится об украшении драгоценными камнями, но их наименование и количество не уточняется.