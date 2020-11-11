Ковидные надбавки пенсионерам "от Собянина" – долгожданная помощь или обман?

Пожилым москвичам обещают дать субсидию от мэра в связи с коронавирусом: 15 тысяч рублей. Но радоваться рано.

О том, что в последнее время многие категории граждан получают те или иные субсидии, из новостей узнают не только адресаты такой помощи, но и жулики. На этот раз мошенники делают ставку на то, что мало кто сам читает все эти постановления властей.

Как обманывают пенсионеров

Кто не слышал про то, что сейчас мошенники пользуются методом социальной инженерии – психологического воздействия. Кажется, это что-то мудреное, и с вами конкретно это уж точно не случится. Ан нет. Вот наглядный пример, как это работает в реальности.

На днях к автору этого материала часов в семь вечера прибежала перепуганная соседка. Она чуть было не стала жертвой мошенников. Но все-таки ей хотелось проверить: а вдруг 15 тысяч, обещанные «сотрудницей соцзашиты» по телефону, не миф?

– Зазвонил домашний телефон. Значит, знают ведь номер. Так, может, и правда из соцзащиты? – волновалась соседка. – Да и разговаривала со мной женщина очень грамотно. Представилась: «Здравствуйте, я из службы социальной защиты такого-то района (и ведь наш район назвала), зовут меня Наталья Павловна». А потом уточнила и мои данные: «Вы такая-то, такого-то года рождения, проживающая по адресу?..» И ведь все правильно назвала, и адрес, и имя-отчество, и год, и месяц рождения. Ошиблась только в числе… Да и то на пару дней.

Sobesednik.ru попросил прокомментировать ситуацию юриста Леонида Альперовича.

– Все эти данные легко находятся в интернете или в пиратских базах, особенно в таких, где указаны домашние телефоны и имена тех, на кого они зарегистрированы, – сказал Альперович.

Совет №1

Как только вам звонит незнакомый человек, начинает называть все ваши данные и что-то предлагать, самое надежное – сразу повесить трубку.

Кому дадут 15 тысяч вместо путевки в санаторий?

– И рассказывала она так складно, – мечтательно продолжала соседка. – Мол, пенсионерам тяжело, ковид же. И вот мне полагается путевка в санаторий. Но из-за пандемии путевку не дадут, зато дадут единовременно 15 тысяч. А потом зачем-то стала спрашивать: работаю ли я. Ну я и ответила, что работаю. Тогда «Наталья Павловна» подумала немного и сказала, что 15 тысяч мне все же дадут.

Соседке очень хотелось получить и заботу от государства, и эти 15 тысяч, поэтому ей было трудно сразу отказаться от столь лакомого обещания. Она продолжала разговор…

– Помните: сотрудники соцслужб (да и вообще чиновники любых служб) не звонят подопечным по таким поводам – все это оформляется автоматически, – убивает надежды наивной пенсионерки Альперович. – В крайнем случае попросят подойти заявление написать. И уж точно не будут обзванивать граждан после 18.00, когда рабочий день закончен.

Совет №2

Прежде чем радоваться таким неожиданным «подаркам», загляните на сайт местного департамента соцуслуг (в Москве его адрес тут). Там перечислены все виды пособий, субсидий и льгот, которые полагаются разным категориям граждан. Что касается санаторно-курортного лечения, то мэр столицы еще в марте приостановил выдачу направлений. Ни о каких денежных компенсациях речи не шло. Собянин пообещал просто перенести сроки этих путевок. Позже, в мае, он повторил это распоряжение.

Берут ли банки комиссии за начисление субсидии?

– А потом она начала спрашивать, куда мне перечислить эти деньги, – продолжала рассказ соседка. – И все так убедительно было… Неужели точно нет такой субсидии? Спросила, нет ли у меня карты другого банка, не Сбербанка. Я ответила, что есть, но я прошу перечислить на Сбер. «Наталья Павловна» объяснила, что тогда будет комиссия. Но я не назвала карточку другого банка. Согласилась на комиссию. И кодов я ей не дала! – похвалилась соседка.

– Весь этот спектакль был затеян ради ответа на вопрос «куда перечислить», – объясняет Альперович.

Граждане должны понимать: не бывает никакой комиссии, если деньги вам перечисляют государственные организации (пенсии, субсидии, возврат НДФЛ и т.п.). Кроме того, о какой комиссии вообще может идти речь, если перечисляют вам, а не вы переводите деньги куда-то? Такие вещи сразу должны насторожить.

Совет №3

Сколь бы убедительны ни были ваши собеседники по телефону, кем бы они ни представлялись, какие бы ваши данные ни называли, всегда лучше не сообщать о себе никаких дополнительных сведений. Ни в коем случае не называть номера карт и уж тем более пин-коды к ним. И самое надежное – пообещать лично явиться в учреждение, чтобы прояснить все вопросы.

Помните: даже если сотрудник соцслужбы и звонит вам лично, он НИКОГДА не будет уточнять данные вашей карты и НИКОГДА не спросит секретный код из трех цифр, который расположен на ее оборотной стороне.

История с соседкой закончилась хорошо: женщину спасло то, что у нее нет мобильного приложения банка, через которое мошенница обещала прислать сообщение якобы с подтверждением о переводе. Соседка по старинке общается со Сбербанком с помощью сберегательной книжки. А в таком случае деньги можно положить на счет только по реквизитам.

Соседка и настаивала, что она либо продиктует «Наталье Павловне» реквизиты, либо сама сходит в соцзащиту, чтобы уточнить, как лучше.

После таких слов мошенница бросила трубку.

полезно знать!

Какие единовременные выплаты полагаются москвичам, можно узнать на сайте Департамента социальной защиты столицы. Основной перечень приводим здесь.

В этот список не вошли только 4 тысячи рублей, которые город выплачивал пожилым людям в первый период пандемии – за то, что они оставались дома. О том, что это были за деньги, и кому полагались, можно узнать тут.