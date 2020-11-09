В Торговой палате предложили ввести административку за торговлю в соцсетях

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин обратился к министру промышленностью и торговли Денису Мантурову с просьбой навести порядок в сфере сетевой торговли.

Катырин просит дополнить КоАП статьей за реализацию товаров в соцсетях без соответствующей лицензии, пишет ТАСС. При этом сейчас Кодекс содержит статью, где не уточняется, реализован товар через соцсети или в оффлайн-формате. Для граждан по этой статье предусмотрен штраф от 500 до 2 000 рублей. При этом товар должен быть конфискован.

Также Катырин предложил отменить беспошлинный порог приобретения товаров для личного пользования. Вместе с этим он предлагает ввести единый сбор в размере 10% вне зависимости от стоимости товара. Это, по его словам, позволит обеспечить равные уловия на отечественном рынке интернет-торговли.