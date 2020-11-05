Мэрия Москвы сэкономит на депутатах и добавит денег чиновникам

В новом проекте бюджета на 2021-2023 годы, который столичные власти внесли в Мосгордуму, планируется срезать расходы на депутатский корпус и увеличить их на исполнительную власть, обратили внимание «Открытые медиа». Отметим, что одобрять документ придется тем же самым депутатам.

На зарплаты чиновникам исполнительной власти за три года хотят выделить около 90 миллиардов рублей, хотя ранее эта сумма составляла лишь 88,3 миллиарда. Одновременно на ту же сумму сократят финансирование Мосгордумы: с 6,7 до 4,7 миллиарда рублей.

Отмечается, что только в 2021 году на зарплаты чиновникам потратят на миллиард больше, чем планировалось. Средняя же зарплата сотрудника мэрии ранее составляла 120 тысяч рублей.

Экономия на содержание Мосгордумы будет складываться из сокращения средств, выделяемых на закупку необходимых в её работе вещей. Зарплаты в МГД останутся такими же, как и раньше, причем на зарплаты работников аппарата парламента выделяется порядка 1,3 миллиарда рублей в год, а на самих депутатов лишь 145 миллионов.

Издание также пишет, что средняя зарплата депутатов МГД составляет от 600 до 700 тысяч рублей в месяц, к 2021 году она вырастет до 750 тысяч. Однако получают её не все, а лишь 16 глав профильных комитетов, которые представляют «Единую Россию». Остальные депутаты не раз жаловались на отсутствие выплат.