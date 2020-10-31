В Воронеже правительство потратит 1,5 млн на публикации в соцсетях

В Воронежской области управление делами региона объявило тендер на распространение информации о деятельности правительства и губернатора Александра Гусева. Общая сумма тендера — 1 млн 587 тысяч рублей. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на сайт госзакупок.

Порядка полмиллиона из суммы госзаказа предусмотрено на работу с соцсетью TikTok, где правительство хочет разместить не менее 20 роликов в аккаунтах блогеров с аудиторией не менее 10 тысяч подписчиков (всего нужно найти не менее трех человек с такой аудиторией). Сюда же войдет обязательство по таргетингу видеопродуктов.

Еще полмиллиона будет выделено на работу с воронежскими Telegrm-каналами. 150 тысяч потратят на работу в Instagram и Facebook.

Также несколько месяцев назад региональное правительство организовало госзакупку на 5,3 млн рублей для размещения видеороликов на YouTube.