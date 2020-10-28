Минтруд: Прожиточный минимум перестанет быть критерием для оценки бедности

Минтруд намерен определить новые критерии для оценки бедности в России, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова.

Речь об этом шла на заседании комитета Госдумы по труды, соцполитике и делам ветеранов.

В ведомстве заявили, что прожиточный минимум не должен стать исчислительной категорией для определения уровня доходов, которые в стране говорили бы о бедном экономическом положении гражданина.

Какие именно критерии предлагается брать взамен, пока не уточняется.

Также ранее Sobesednik.ru писал о планах отказаться от исчисления минимального размера оплаты труда, исходя из суммы потребительской корзины.