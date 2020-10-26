Лишь у 18% врачей во время эпидемии доход вырос. У большинства он упал

55% процентов врачей в России сообщают о сокращении дохода на фоне эпидемии коронавируса в России. 12% говорят о резком сокращении дохода, а 37% о его «заметном уменьшении». Это следует из совместного исследования RNC Pharma и «Медвестника».

Среди причин падения дохода называются увольнения, а также вынужденные отпуски и другое.

Только 12% врачей говорят о заметном росте дохода за счет «надбавок» за работу с коронавирусными больными, о выплате которых весной объявлял президент Владимир Путин. Отметим, что само проведение этих выплат вызвало большие проблемы: деньги шли долго, на что жаловались врачи в разных регионах, устраивая забастовки. Часть врачей пытались лишить этих надбавок, используя формальности в законе, из-за чего в этот вопрос позднее пришлось лично вмешиваться главе государства.

При этом 6% респондентов подтвердили, что доход у них вырос из-за доплаты, но работать они начали несоразмерно больше, из чего «Медвестник» делает заключение о фактическом уменьшении стоимости труда.

20% опрошенных врачей заявили, что получили надбавки, но другие выплаты им уменьшили и в итоге никаких изменений в их доходе не случилось.

В исследовании приняли участие 245 врачей из 126 городов страны, среди которых были специалисты 39 различных специальностей.