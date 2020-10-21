Минэкономики хочет вдвое урезать бюджет возобновляемых источников энергии

Министерство экономического развития России предлагает снизить объем финансирования программы поддержки «зеленой» энергетики на 2025-2035 годы с 400 до 200 миллиардов, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники. Инициатива также обсуждалась Ассоциацией развития возобновляемой энергии (ВИЭ), в которую входят крупные инвесторы в возобновляемые источники энергии.

В Минэкономики хотят, чтобы до 2035 года цена на электроэнергию с электростанций на ВИЭ достигли показателей оптовой цены на энергию, получаемую от традиционных источников. Кроме того, ведомство хочет поднять уровень локализации оборудования до 100%, а штрафы установить на уровне 100% от платежа.

При этом инвесторы опасаются сокращения спроса на продукт, они уверены, что их планы «будут недостижимы при снижении объемов рынка». Как пояснил источник газеты, «отрасль рассчитывает на то, что эти факторы будут учтены».

По словам главы направления «Электроэнергетика» Центра энергетики МШУ «Сколково» Алексея Хохлова, инициатива Минэкономики вполне ожидаема, так как там боятся роста цен на энергию, который бы превышал инфляцию, особенно на фоне падения спроса из-за пандемии коронавируса. Сокращение финансирования вдвое приведет, по его словам, к тому, что мощности построенных станций будут составлять 2-3 ГВт вместо запланированных 5-7ГВт.