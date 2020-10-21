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Доверие россиян к банкам достигло минимума

Политика - Деньги
10:46, 21 октября 2020

Доверие россиян к банкам достигло минимума
Global Look Press
Global Look Press

Аналитический центр НАФИ представил доклад, согласно которому доверие жителей России к банкам с начала года упало с 5% до 1,3%. При этом в 2016 году этот показатель был равен 43%, пишет РБК.

Более трети россиян отмечают, что недовольны услугами своего банка и не планируют рекомендовать его своим знакомым. На 2% снизилось число тех, кто доволен своим банком (37%).

Серьезно испортились отношения банков с клиентам в том числе из-за навязывания услуг и неуместных консультаций. И только треть россиян соглашаются на условия одобренных кредитов.

Отмечается, что в третьем квартале текущего года число кредитов снизилось на четверть по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Рубрика: Деньги

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