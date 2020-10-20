Оборот розничной торговли по сравнению с 2019 годом в РФ снизился на 4,8%

Росстат сообщил, что оборот российской розницы за минувший месяц оказался хуже, чем ожидали аналитики. В сентябре по сравнению с тем же периодом 2019 года продажи розницы снизились в денежном выражении на 3%, передает «Интерфакс».

В сентябре общие объемы продаж зафиксировались на отметке 2,89 триллиона. Ожидалось, что снижение не превысит 2,2%. В августе аналогичный показатель оказался равен 2,7%.

Всего за девять месяцев с начала года за аналогичный период 2019-го оборот снизился до 23,92 миллиарда, на 4,8%.

Аналитики Минпромторга полагают, что в текущем году обороты ритейла снизятся на 4,2%.