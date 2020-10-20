Цены на услуги связи обещают поднять на 10-15%. Причины: курс рубля и пандемия

Опрос представителей ведущих фиксированных сетей, который провел TelecomDaily, показал, что 64% из них ожидают в 2021 году увеличения стоимости тарифов операторов связи. Ещё 12% считают, что их стоимость возрастем, но менее чем на 10%, каждый десятый говорит — больше чем на 20%. Лишь 6% опрошенных не ожидают роста цен на услуги связи.

Опрос показывает стабильную уверенность в росте цен уже третий год подряд: в 2018 году таких было 81%, а в 2019 — 84%, но сейчас их ожидания отличаются — в 2021 году они полагают более высокий рост тарифных сеток, отмечают авторы исследования.

Четверть опрошенных (26%) говорят, что за 2020 год значительно выросли их внутренние издержки, ещё 34% отмечают увеличение показателя, но незначительное. При этом наиболее значимыми факторами, которые повлияют на удорожание их продуктов, респонденты называют падение экономики и, как следствие, падение платежеспособного спроса (70%) и падение курса рубля (56%). 36% говорят о сложностях с бюрократией, 30% жалуются рост налогов и акцизов, и столько же сетуют на регулирование интернета властями («закон Яровой», «cуверенный интернет», доступ к значимым сайтам).