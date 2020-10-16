Омск и Красноярск особо уязвимы перед кризисом, вызванным пандемией

Экономисты полагают, что перед ковидным кризисом особо уязвимы именно те города, которые в большей степени независимы от федерального бюджета. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Центра городской экономики «КБ Стрелка».

В исследовании использовалась вашингтонская методика расчета рисков, разработанная центром Brookings Institution. Концепция оценки рисков учитывает, насколько бюджет региона зависит от местных предприятий и насколько они относятся к категориям производств, наиболее уязвимых перед локдауном.

Так, оказалось, что среди городов-миллионников наиболее тяжело придется Омску, Красноярску, Волгограду, Нижнему Новгороду и Новосибирску. Менее уязвимы по упомянутым критериям Пермь, Казань и Ростов-на-Дону.

Среди городов с населением от 250 тысяч человек до миллиона наиболее уязвимы Мурманск, Сочи, Якутск, Чита и Сургут. Наименее тяжелые условия у Набережных Челнов, Стерлитамака и Перми.

Более вольготное положение у тех городов, куда финансовые вложения идут на безвозмездной основе из других бюджетов: Грозный, Курск и Челябинск.