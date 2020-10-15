Кудрин против урезания бюджета на армию: "Я скоро превращусь в защитника Минобороны"

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выступает против предложения снизить оборонный бюджет до 2,5% к 2023 году. Об этом он заявил во время заседания комитета Госдумы, который занимается рассмотрением проекта бюджета на следующие три года.

По словам бывшего главы Минфина, для России «оптимальным уровнем» является оборонный бюджет в размере 2,8-2,9% ВВП. Кудрин выступал против повышения до 3,4%, а сейчас не согласен с предложением снизить его до 2,5%: «Коллеги, я скоро превращусь в защитника Минобороны и военных расходов. Потому что сокращение с 2,7% до 2,5% — это достаточно заметное сокращение», — приводит его слова РБК.

Глава Счетной палаты отметил, что на такое уменьшение бюджета нужно «обратить внимание».

При этом, по его мнению, падение российского ВВП в этом году составит не 3,9%, как предсказывают в Минэкономразвития, а 4,2-4,8%, потому что в изначальный прогноз не было заложено ухудшение эпидемиологической ситуации. «Вторая волна пандемии — реальность, вторая волна не была заложена в прогноз», — приводит его слова «Интерфакс».

Восстановительный рост, который он предсказывает, будет не 3%, как считалось ранее, а порядка 2% и 2,2% в последующие годы.