После презентации Apple заметно повысила цены в рублях на свою продукцию

Стоимость беспроводных наушников, телевизионной приставки и чехла-аккумулятора от компании Apple выросли на десятки процентов в рублях. На это обратил внимание TJournal, предположив, что причиной этого стала девальвация российской валюты.

Наушники AirPods второго поколения выросли в цене почти на 20% с 13 490 до 15 990 рублей, то же устройство с футляром для беспроводной зарядки — с 15 990 до 19 990 рублей. Наушники AirPods Pro подорожали с 20 990 до 24 990 рублей, медиаплеер Apple TV 4K — с 13 490 до 16 990 рублей за модель с 32 ГБ памяти и с 14 990 до 18 990 рублей за модель с 64 ГБ.

Выросла стоимость и у зарядных механизмов Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro (с 11 176 до 13 900 рублей) и беспроводного зарядного чехла для наушников AirPods (с 6590 до 7 990 рублей).

Напомним, что накануне Apple провела презентацию нового смартфона iPhone 12, который будет снабжен функцией подключения к сетям 5G и рядом других технологических преимуществ перед предыдущей моделью.