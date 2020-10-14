Число желающих продать свой бизнес выросло почти на 30%. Эксперты ждут банкротств

Количество предпринимателей, которые выставляют свой бизнес на продажу в среднем по всем городам-миллионникам в России выросло на 28%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «ЦИАН. Коммерческая».

Хуже всего ситуация в Уфе, Самаре и Воронеже, где таких бизнесов стало вдвое больше. Затем идут Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Казань, где количество желающих продать свой бизнес выросло в 1,5 раза. Около трети (28%) составил рост показателя в Новосибирске, Челябинске, Волгограде и Москве.

Если смотреть по отраслям, то чаще всего от бизнеса хотят избавится гостиницы (рост на 49%), затем с показателем в 36% идут офисы, а на третьем месте (25%) — сфера развлечений, а с показателем в 24% идут спортивные учреждения. Пятое место занимают салоны красоты: массажные, парикмахерские и маникюрные салоны.

При этом не наблюдается столь значительного роста предложений о продаже кафе, ресторанов и пекарен — показатель увеличился лишь на 10%.

Как отмечает The Bell со ссылкой на прогнозы главы Федерального реестра банкротств Алексея Юхнина и компании А1, уже начиная с октября в России может резко возрасти число банкротств, а их вторая волна может начаться в 2021 году.