В Совфеде поддержали идею заменить потребкорзину на 42% от медианной зарплаты

Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова поддержала идею по пересмотру системы исчисления минимального размера оплаты труда.

Речь идет о предложении исчислять МРОТ не по цене и составу потребительской корзины, а по медианной заработной плате. Предполагается, что зарплата у человека, который трудится в России, не должна быть ниже 42% от медианной зарплаты.

Минтруд разработал законопроект с такими поправками и предполагается, что он может вступить в силу уже с 2021 года, если в Госдуме одобрят документ.

«Прожиточный минимум с учётом потребительской корзины должен был обновляться каждые пять лет. При этом он не отражал реальную обстановку, поскольку каждый регион принимал свой прожиточный минимум. Некоторые субъекты занижали или завышали эти показатели», — цитирует «Парламентская газета» Бибикову.

Ранее сообщалось, что МРОТ составит 12 792 рубля с 1 января 2021 года, а в потребительскую корзину планируют добавить товары и услуги, ставшие актуальными в период пандемии.