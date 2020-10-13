Минздрав хочет разрешить повышать цены на жизненно важные лекарства

Федеральная антимонопольная служба совместно с Минздравом России разрабатывают предложения по изменению порядка регулирования цен на лекарства, входящие в перечень жизненно важных. Об этом «Коммерсанту» сказал замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев. Причина в окупаемости.

Речь идет о препаратах стоимостью до 100 рублей. Согласно данным газеты, их стоимость предлагается разрешить увеличивать, но так, чтобы она не превысила 100 рублей. Ранее ряд производителей заявили, что отдельные лекарства просто перестанут производить, потому что их себестоимость выше, чем отпускная цена, например, создание 20 таблеток парацетамола обходится в 16,46 рубля, а их стоимость установлена на уровне 10,1 рубля.

На росте себестоимости отразилась не только пандемия, но также падение рубля и рост стоимости сырья.

«Сегодня производитель может попросить о пересмотре цен на ЖНВЛП раз в год. Но за это время компоненты для препаратов могут подорожать несколько раз, что моментально сказывается на себестоимости и может сделать выпуск лекарств нерентабельным», — объяснил Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов указывает, что цену таких лекарств можно привязать к стоимости его компонентов.