Кипр прекращает выдачу гражданства за деньги. Это было популярно среди россиян

Выдача так называемых «золотых паспортов» — гражданство, предоставляемое в обмен на инвестиции в инфраструктуру страны, прекратится властями Кипра с 1 ноября этого года, пишет издание Politis.

Тем не менее услугой смогут воспользоваться все, кто подаст заявки до 1 ноября, а также уже сделавшие это: порядка 700 человек.

«Золотые паспорта» Кипра, которые часто приобретали российские предприниматели, стоили 2,5 миллиона евро, однако они также регулярно приводили к скандалам в прессе, так как происхождение средств желающих получить гражданство страны в ряде случаев вызывало вопросы, а надлежащего контроля за этим Кипр не вел. Это становилось предметом критики и со стороны Евросоюза.

Причиной отказа от такой практики издание называет злоупотребления со стороны состоятельных иностранцев и «долговременные недостатки». Телеканал «Аль-Джазира», недавно проведший собственное расследование, смог установить 2,5 тысячи людей, купивших гражданство Кипра: из них 40% оказались россияне, а в ряде случаев происхождение денег, вложенных в инфраструктуру страны, имело нелегальный характер. Власти Кипра тогда всё отрицали.