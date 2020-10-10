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Экономист Хестанов оценил риск вложения денег в облигации федерального займа

Политика - Деньги
18:05, 10 октября 2020

Экономист Хестанов оценил риск вложения денег в облигации федерального займа
Global Look Press
Global Look Press

Рубль слабеет, ставки в банках низкие. Неплохую доходность показывают ОФЗ. Не опасно ли сейчас их покупать, мы спросили экономиста Сергея Хестанова.

Сегодня один из самых доходных, простых и безопасных видов вложения сбережений – приобретение ОФЗ. Но на днях пришло известие: Минфин превысил план по размещению ОФЗ, заняв на внутренним рынке почти на 250 млрд рублей больше, чем планировал. Может ли сказаться такое «перевыполнение плана» (а ведомство и дальше собирается увеличивать внутренние займы) на последующих выплатах держателям облигаций?

Этот вопрос мы обсудили с известным финансовым аналитиком, доцентом РАНХиГС Сергеем Хестановым.

– Надо ли тем, кто купил ОФЗ, напрячься от таких новостей? Люди же помнят, чем обернулись внутренние займы в СССР – далеко не все они были погашены...

– Да что вы! Это никак не связано. В настоящее время возможности бюджета по обслуживанию ОФЗ ничем особо не ограничены. Проблем с обслуживанием госдолга у России не наблюдается.

Кроме того, дефицит бюджета, о котором сегодня часто вспоминают, все равно достаточно низкий. А в масштабах российского бюджета цифра в 250 млрд рублей невелика.

 

– То есть, сейчас Минфин делает то, что уже давно советовали многие экономисты, когда говорили о том, что надо больше инвестировать в экономику?

– По крайней мере сейчас такие действия выглядят довольно рационально, потому что никто не знает, как будет развиваться эпидемия. Соответственно, никто не знает, какой будет рынок заимствования в будущем. А пока и ставки низкие, и сам бог велел, в общем-то…

У нас сейчас соотношение госдолга к ВВП очень низкое, и в принципе власти могут спокойно нарастить его в полтора-два раза. Соотношение госдолга к ВВП у нас сегодня в разы меньше, чем в большинстве стран. В Штатах – 105%, в Японии – 260%, в Люксембурге – 340%, по-моему. И никто не умер. Вообще, это сложный вопрос – многое зависит от уровня процентных ставок, от уровня доверия к государству.

– А нам до какой степени безопасно наращивать? Вы говорите, в два раза как минимум. Это что, 50%?

– Думаю, 40-50% мы можем себе позволить совершенно спокойно. Дело в том, что это как с радиацией: нет четких критериев, но есть практика. И практика говорит, что даже для таких стран, как наша, соотношение госдолга к ВВП в 40-50% неопасно.

Рубрика: Деньги

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