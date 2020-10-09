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Министр Новак уверен, что нефть будет востребована и в 2050 году

Политика - Деньги
12:31, 09 октября 2020

Министр Новак уверен, что нефть будет востребована и в 2050 году
Александр Новак // Фото: Global Look Press
Александр Новак // Фото: Global Look Press

Глава Министерства энергетики Александр Новак заявил, что даже к 2050 году на долю нефтепродуктов будет приходиться «львиная доля» мирового энергобаланса. Он уверяет, что такое положение дел останется, несмотря на рост интереса к возобновляемым источникам энергии и водороду.

«Конечно, мы должны понимать, говоря о ВИЭ, о водороде, что углеводороды никуда не уйдут. Даже к 2050 году их в мировом энергобалансе будет львиная доля. Да, возможно в Европе будет другой энергобаланс. Для этого важно сегодня понимать, какие будут условия, чтобы весь земной шар обеспечить энергией», — приводит его слова ТАСС.

Как накануне заявили представители ОПЕК, они также не считают, что нефть уйдет из оборота к середине XXI века. Однако, обращает внимание The Bell, представители объединения в своем выступлении признали, что к 2040 году спрос на нефть достигнет пика, а затем пойдет на убыль. При этом в развитых странах, по их оценке, пик уже пройден.

В своем анализе ОПЕК приходит к выводу, что мировая потребность вырастет на 25% за счет сопоставимого роста населения и удвоения мировой экономики к 2045 году. Больше всего в нефтепродуктах будут нуждаться развивающиеся страны.

Издание отмечает, что на фоне прогнозов других игроков на нефтяном рынке, оценка ОПЕК выглядит оптимистичной. Royal Dutch Shell считает, что пик придется на начало третьего десятилетия этого века, а в BP и вовсе думают, мировой пик уже пройден.

Теги: #Нефть

Рубрика: Деньги

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