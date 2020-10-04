Собянин считает, самая лучшая помощь бизнесу – не закрывать его на карантин

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая перед федеральным телевидением, заявил, что все те меры экономической поддержки бизнеса, которые предпринимаются властями, самым эффективным из них остается не введение руководством города карантина.

«Мы продолжаем оказывать помощь [бизнесу] в выдаче кредитов, реструктуризации старых кредитов, в целом на эти направления выделено более 80 миллиардов рублей,

но самая большая и самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшних условиях — избежать их закрытия, избежать серьезных ограничений»,

— приводит слова градоначальника РИА Новости.

Собянин также обратил внимание, что перевод работодателями части сотрудников на дистанционный формат призван в первую очередь нежеланием городских властей вновь запрещать работу отдельных направлений деятельности предприятий.

Ранее мэр заявил, что ситуация с коронавирусом в столице нормализуется, а больницы пока справляются с наплывом зараженных и без перепрофилирования медицинских учреждений, которые принимают обычных пациентов.