Минпросвещения и Mail.ru намерены сделать аналог TikTok "без негатива"

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о планах создать российский аналог детской социальной сети TikTok, которая будет предназначена для школьников. По его словам, в ней не будет «негативной информации». Каким образом это планируют реализовать, чиновник не рассказал.

«Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников. Мы делаем свой ВКС [видео-конференц-связь], сейчас общаемся с использованием Zoom — зарубежного программного обеспечения. А делаем свое, отечественное», — приводит его слова ТАСС.

Созданием российского TikTok министерство займется совместно с компанией Mail.ru Group.

Кравцов пояснил, что в отечественном аналоге будет размещаться «образовательный контент, развивающий, интересный»: «И там не будет негативной информации», — добавил он, отметив, что это окажет неблагоприятное влияние на детей.

Кто собирается выкладывать в соцсеть «образовательный, развивающий, интересный» контент, министр также не уточнил, однако, если приложение будет ориентироваться на TikTok, то это должны делать сами пользователи, то есть школьники.

В какую сумму государству обойдется новое приложение, пока не сообщается.