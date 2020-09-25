Собчак расторгла контракт с арестованным крабовым бизнесом

Ксения Собчак и супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева Елена Соглаева расторгли договоры с компанией «Курильский универсальный комплекс» и «Монерон». Об этом пишут «Ведомости» с подтверждением со стороны ряда источников и самих участников сделки.

По соглашению, заключенному в марте текущего года, Собчак должна была получать 40% от крабового бизнеса, но спустя две недели после сделки Южно-Сахалинский городской суд наложил арест на обе компании.

На сооснователя компании Олега Кана было заведено уголовное дело о контрабанде крабов и убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко.

Не удалось тогда урегулировать проблему и матери Ксении Собчак — сенатору Людмиле Нарусовой. Она обращалась к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой проверить правомерность ареста. В июле обеспечительные меры были отменены, но в августе имущество компаний вновь было арестовано. В том числе компании обвиняли в уклонении от уплаты налогов.