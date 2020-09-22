Эксперты: посещаемость столичных ТЦ достигла уровня, который был до пандемии

Посещаемость торговых центров в Москве поднялась до цифр, которые отмечались до введения ограничительных мер по COVID-19.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование компании JLL.

Сообщается, что 78% жителей столицы продолжат посещать моллы с той же регулярностью, как и до карантинных мер, либо собираются делать это чаще. «При этом 85% горожан не будут увеличивать частоту онлайн-покупок, отдавая предпочтение традиционным офлайн-каналам», – указывают аналитики.

Эксперты обращают внимание на то, что результаты операционной деятельности ТЦ ухудшились задолго до карантина, что было связано, в частности, с непростыми конкурентными условиями рынка в Москве, неэффективным управлением и маркетингом, а также устаревшими форматами аренды.

Исследователи подчеркивают, что в целом москвичи не изменили отношение к посещению моллов и сейчас возвращаются к обычному образу жизни.

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