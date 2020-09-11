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Минпромторг не одобрил идею о ценниках в магазинах за вес и за единицу товара

Политика - Деньги
14:15, 11 сентября 2020

Минпромторг не одобрил идею о ценниках в магазинах за вес и за единицу товара
Global Look Press
Global Look Press

Минпромторг отказался поддерживать идею Союза потребителей России о введение двух обязательных ценников на товары, пишет «РИА Новости».

Идея заключалась в том, что для нивелирования всех хитростей с «девятком» яиц и 950 мл молока магазины обязаны были бы указывать помимо цены за единицу товара цену за установленный «нормальный» объем. Так уже делают некоторые крупные супермаркеты, но теперь предлагалось обязать всех продавцов обеспечить ценники такой информацией.

В минпромторге считают, что такой подход следует оставить добровольным. Перегруженность ценников может дезориентировать покупателя, а торговцы могут начать экономить на канцелярских расходниках и существенно снизится читаемость наименований.

Рубрика: Деньги

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