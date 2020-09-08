За год в России снизилось число благотворителей, но выросли суммы пожертвований

Согласно данным платежной системы «Мир», за период девяти полных месяцев 2020 года в России на 4 процента снизилось число жертвователей на благотворительность (с 47% до 43%). Об этом пишет ТАСС.

Также вполовину (с 6% до 3%) снизилось количество тех держателей карт, кто переводить на филантропию суммы свыше 5 тысяч рублей. Больше всего граждане тратят на эту категорию суммы от ста до тысячи рублей.

При этом общий объем пожертвований за год увеличился, поскольку часть донаторов перешли на системный подход к благотворительности и переводили средство неоднократно. Так, хоть число жертвователей сократилось, но количество банковский операций в разделе «благотворительность» наоборот выросло с 6,5 миллиона до 9,6 миллиона транзакций по сравнению с 2019 годом.

Также выросло число тех, кто оказывал неденежную материальную помощь. Эксперты связывают это с периодом пандемии, когда люди оказывали продовольственную помощь нуждающимся.