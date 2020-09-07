Правительство проиндексировало зарплаты бюджетных работников на 3%

C 1 октября зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений проиндексируются на три процента.

Такое распоряжение правительства, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Мера также относится к гражданскому персоналу воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Индексация проводится независимо от желания работодателя в отношении всех сотрудников, с которыми заключен трудовой договор. Размер индексации зависит от уровня инфляции.