Белорусские власти потратили $1,4 млрд резервов для поддержания рубля

Национальный банк Беларуси сообщил о сокращении золотовалютного резерва страны на 15,8%. Основную часть из них составила продажа валюты, необходимая для поддержания белорусского рубля, который упал почти на 9% к доллару и евро после начала протестов.

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"», — сообщает пресс-служба ведомства. Объем резервов Республики снизился таким образом с 8,8575 до 7,4578 миллиарда долларов.

Также были выполнены внешние обязательства на сумму 351,7 миллиона долларов.

Отметим, что после более чем двукратной девальвации белорусского рубля во время кризиса 2011 года в монетарную политику страны были введены рыночные механизмы и стоимость валюты меняется в соответствии со спросом. Как ранее отмечала эксперт белорусского Центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина, перспектив нового валютного кризиса в стране пока нет.