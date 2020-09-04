Входящая в "Сколково" компания получила кредит в 4,3 млн под залог двух патентов

Компания «Энергоэлемент» получила первый в истории России кредит под залог интеллектуальной собственности (ИС).

Как пишут «Ведомости», компания выиграла тендер на поставку тяговых литий-ионных аккумуляторов нового типа. Для выполнения обязательств перед заказчиком фирма оформила кредит. Заем на сумму 4,3 млн под 8,5% годовых предоставил «МСП Банк».

По словам главы «Энергоэлемента» Александра Логинова, компании «было нечего предложить банку», кроме семи патентов, которыми она владеет. «Мы указали в заявке два из них», – рассказал Логинов, уточнив, что кредит был одобрен в течение месяца.

Сообщается, что компания входит в «Сколково».

В «МСП Банке» рассказали, что и раньше принимали интеллектуальную собственность, однако лишь в качестве дополнительного залога. По словам зампредседателя правления банка Романа Капиноса, российский рынок, где появляется все больше высокотехнологичных проектов, готов к подобным сделкам. «Ценность ИС в качестве залога состоит в том, что происходит привязывание заемщика к реализации проекта в конкретной локации с определенным финансированием, а также нивелирование рисков банка-кредитора», – отметил он, выразив уверенность в том, что в скором времени выдача кредитов под залог права ИС станет широко распространенной практикой для банков и фондов.