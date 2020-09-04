Расходы на "Доступный интернет" операторам хотят возместить рекламой вместо денег

Российский союз промышленников и предпринимателей оценил затраты операторов связи на исполнение государственной программы «Доступный интернет» примерно в 200 миллионов рублей за три месяца эксперимента. По словам вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко, потери могут возместить размещением на бесплатных сайтах рекламы.

На таких ресурсах, например на сайте госуслуг, власти предлагают начать размещать рекламные баннеры, ведущие на сайты из зоны платного интернета, пишет «КоммерсантЪ», однако операторы считают такой вариант неэффективным. Они выступают за сценарий, когда государство будет предоставлять субсидии на модернизацию их оборудования, причем они выступают против ограничения объемов таких закупок.

«Важно, что Минкомсвязь осознает риски операторов от проекта, поэтому мы готовы продолжать совместную работу по определению оптимальной модели его исполнения», — поясняет руководитель рабочей группы РСПП по проекту «Доступный интернет» Ирина Левова.