Новак: цена нефти в 2021-м может достигнуть $65 за баррель

Средняя цена нефти в следующем году может достигнуть уровня $65 за баррель, однако более вероятен диапазон в $50-55.

Такое мнение высказал глава Минэнерго Александр Новак, передает ТАСС.

«Мой прогноз более скромный, чем у Goldman Sachs. По моему мнению, в 2021 году мы, скорее всего, окажемся в коридоре $50-55 за баррель», – заявил он в ответ на вопрос, возможна ли цена нефти в $65 за баррель в 2021 году. Новак добавил, динамика может оставаться волатильной. По его словам, в течение года возможны как низкие, так и высокие цены.