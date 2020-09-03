Титов: Урожай винограда упадет на 25% из-за ситуации с коронавирусом

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что урожай винограда в России в текущем году будет ниже на 25%. Это может привести к дефициту сырья в отрасли. Об этом сообщает «ТАСС».

«У виноградарства, как и у всего бизнеса, в этом году ситуация непростая. Помимо коронавируса есть еще проблемы, которые будоражат страну и весь мир, это изменение климата, например. Это привело к тому, что в этом году у нас по отрасли как минимум минус 25% винограда, а значит будет дефицит «выпивания», — сказал Титов на открытии Столыпин-форума. Он также уточнил, что речь идет о возможном дефиците сырья для производства вин.

Бизнес-омбудсмен оценил убытки всего российского бизнеса из-за ситуации с пандемией коронавируса в более чем 1,5 трлн рублей.