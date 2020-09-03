С  2017 года число продаж из рук в руки выросло в два раза

Согласно исследованию Data Insight и Avito, с 2017 по 2019 года продажи в сегменте вторичного сбыта вещей вырос с 295 миллиардов до 568 миллиардов рублей, пишут «Ведомости».

Аналитики отмечают, что в 29% случаев из рук в руки перепродаются новые вещи или товары, которые не подошли человеку. Еще 60% от общего числа продаж составляют вещи, бывшие в употреблении, а 1% — коллекционные и антикварные продукты.

Поясняется, что на сегодняшний день фактически не уплачивается налог от этих сделок, хотя по закону от любой такой покупки 13% должно идти в бюджет. При этом закон не требует соблюдения этой нормы от торговых площадок вроде сайтов для сбыта вещей. Деньги должны вносить физлица при получении доходов от продажи имущества.

Всего за 2019 год в России было совершено 177 миллионов сделок формата от человека к человеку.