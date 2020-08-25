Ротенберги потеснили шестикратных лидеров в списке богатейших семей от Forbes

Семья Ротенбергов возглавила ежегодный рейтинг богатейших семей России от журнала Forbes. Впервые за шесть лет в списке сменился лидер.

Ротенберги уже однажды возглавляли самый первый список Forbes, опубликованный в 2014 году. За последний год состояние семейства увеличилось на 270 миллионов долларов — до 5,45 миллиарда долларов, чему в большей мере поспособствовала продажа компании «Стройгазмонтаж» «Газпрому».

Второе место в списке заняла семья Гурьевых — владельцы компании-производителя удобрений «Фосагро», чье состояние составляет 5,1 миллиарда долларов.

Лидеры последних пяти лет — семья Гуцериевых — спустились на третье место рейтинга. Их состояние сократилось на 2,45 миллиарда долларов — до 3,2 миллиарда долларов.

Среди семей, попавших в десятку, также находятся Шаймиевы («Татавтодор»), Евтушенковы (АФК «Система»), Бажаевы («Группа Альянс»), Рахимкуловы (Kafijat), Саркисовы (РЕСО), Линники («Мираторг») и Михайловы (Группа «Черкизово»).

В рейтинг Forbes могут войти семьи, чье состояние составляет не менее 1,1 миллиарда долларов. В него также входят только те, кто не является госслужащим и зарабатывает частным порядком.