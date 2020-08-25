Беларусский рубль падает, в банках снижается ликвидность, власти сокращают расходы

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов заявил, что сейчас существуют трудности с выполнением некоторых бюджетных обязательств, из-за чего будут произведены сокращение расходов и отказ от ряда трат. Тем временем в банках заканчивается валюта, а курс белорусского рубля падает к евро, доллару и российскому рублю.

Глава Минфина отметил, что выплаты заработных плат и пенсий будут осуществляться в обычном объеме, несмотря на оптимизацию расходов из-за «больших трудностей» по сравнению с прошлыми годами: «Все обязательства перед людьми по заработной плате и другие будут выполнены безусловно», — приводит его слова «БелТА».

При этом ряд белорусских СМИ сообщают, что в ряде обменных пунктов заканчивается валюта. Курс белорусского рубля к доллару упал до 2,6028 (10 августа — 2,4629), к евро — до 3,0758 (10 августа — 2,8971), а за 100 российских рублей сейчас можно купить 3,4939 белорусских рубля (10 августа — 3,3368).

Как передает Znak.com, Национальный банк Беларуси заявил о росте дефицита ликвидности в банковской системе.

Однако эксперт белорусского Центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина считает, что предпосылок к очередному валютному кризису в стране нет. Говоря о падении круса, она отмечает, что «одним из факторов такой динамики являются выросшие инфляционные и девальвационные ожидания населения в период выборов». По её словам, для стабилизации обстановки кроме взвешенной политики монетарных властей необходимо «ослабление девальвационных настроений». «Безусловно, стабилизация политической ситуации в стране будет способствовать нормализации ситуации на валютном рынке», — поясняет она Forbes.